السعودية | بأسطول متكامل .. نقل كسوة الكعبة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام

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أكملت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين -ممثلة في إدارة الحركة- جاهزيتها لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام بأسطول متكامل يتخذ الإجراءات الاحترازية كافة التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا ” كوفيد-١٩ ” بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.

وبيّن مدير إدارة الحركة فهد بن محمد العبدلي أن الأسطول يتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به، مع تجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسة، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما جُهّزت سيارات لنقل الصُنّاع والخياطين من مقر مجمع الكسوة المشرفة إلى المسجد الحرام، وسيارات خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة .