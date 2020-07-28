السعودية | منطقة الباحة تتزين بالأمطار

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:50 صباحًا, 28 يوليو 2020 م المناطق - الرياض هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بعدد من المواقع بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبة ، والأمير حسام ، وبني ظبيان والمنتزه الوطني والشكران والقمع والثروة الوطنية والخلب والفراشة .

سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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