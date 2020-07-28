شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني أبها» ينتشل جثث مفقودين في سيول مربة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فرق الدفاع المدني في أبها أمس، من انتشال جثة تعود لامرأة من جنسية عربية فُقدت بالأمس أثناء اجتراف السيل لمركبة بـ"وادي عبلا" في مركز "مربه" بمنطقة عسير .

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه إلحاقاً للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بأبها لحادثة اجتراف السيل لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص في سيل بوادي عبلا وتمكن الفرق من انتشال جثتين.

وأفاد أنه أثناء استمرار الدفاع المدني باعمال البحث وبمشاركة الفرق التطوعية أمس الإثنين، عثرت مجموعة من المتطوعين على جثة المفقودة على بُعد مسافة تقدر بـ 13 كم من نقطة الاجتراف، حيث جرى انتشالها من قبل الفرق.