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فيصل بن فرحان في الجزائر ولقاء أخوي مع وزير الخارجية بوقادوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى الجزائر، أمس الاثنين، ضمن جولة رسمية يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين.
ونشر الأمير فيصل بن فرحان صورة لها عبر حسابه بموقع تويتر، مع وزير خارجية الجزائر صابري بوقادوم، معلقًا بالقول: في لقاء أخوي مع الصديق معالي وزير خارجية الجزائر صابري بوقادوم مع بداية زيارة رسمية لهذا البلد العزيز.
وسبق أن زار وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، المملكة في 14 يناير الماضي، حيث بحث مستجدات المنطقة العربية، والأزمة الليبية.
زيارة إلى القاهرة:
وزار وزير الخارجية، القاهرة قبل الجزائر في زيارة التقى خلالها نظيره سامح شكري، حيث بحث تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الوضع في ليبيا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.
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