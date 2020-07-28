، بعد الأمطار الغزيرة.. المياه تغمر شوارع بلدية الأحد والبلدية تستنفر ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد عجز تمديدات تصريف المياه عن سحب الكميات بوقت أسرع

استنفرت بلدية أحد المسارحة بمنطقة جازان آلياتها لشفط مياه الأمطار من عدد من الشوارع التي لم تستوعب كميات الأمطار.



وامتلأت عدد من شوارع محافظة أحد المسارحة بكميات ضخمة من مياه الأمطار وعرقلت حركة المرور في عدد من المواقع وذلك بعدما عجزت تمديدات تصريف مياه الأمطار في سحب الكميات بوقت أسرع مما تسبب في تجمعها.



وكانت قد شهدت منطقة جازان خلال الأيام الماضية أمطاراً غزيرة إلى متوسطة شملت معظم محافظاتها.

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