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استنفرت بلدية أحد المسارحة بمنطقة جازان آلياتها لشفط مياه الأمطار من عدد من الشوارع التي لم تستوعب كميات الأمطار.
وامتلأت عدد من شوارع محافظة أحد المسارحة بكميات ضخمة من مياه الأمطار وعرقلت حركة المرور في عدد من المواقع وذلك بعدما عجزت تمديدات تصريف مياه الأمطار في سحب الكميات بوقت أسرع مما تسبب في تجمعها.
وكانت قد شهدت منطقة جازان خلال الأيام الماضية أمطاراً غزيرة إلى متوسطة شملت معظم محافظاتها.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 12:37 AM
بعد عجز تمديدات تصريف المياه عن سحب الكميات بوقت أسرعبعد الأمطار الغزيرة.. المياه تغمر شوارع بلدية الأحد والبلدية تستنفر
استنفرت بلدية أحد المسارحة بمنطقة جازان آلياتها لشفط مياه الأمطار من عدد من الشوارع التي لم تستوعب كميات الأمطار.
وامتلأت عدد من شوارع محافظة أحد المسارحة بكميات ضخمة من مياه الأمطار وعرقلت حركة المرور في عدد من المواقع وذلك بعدما عجزت تمديدات تصريف مياه الأمطار في سحب الكميات بوقت أسرع مما تسبب في تجمعها.
وكانت قد شهدت منطقة جازان خلال الأيام الماضية أمطاراً غزيرة إلى متوسطة شملت معظم محافظاتها.
، بعد الأمطار الغزيرة.. المياه تغمر شوارع بلدية الأحد والبلدية تستنفر ،
المصدر : الخليج 365
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