، بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام ،

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاثنين تسجيل 2.551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما يعني متوسطًا يوميًّا تجاوز 850 في تلك الفترة.
ويقل هذا قليلاً عن الرقم الذي تجاوز الألف، الذي نُشر يومَي الخميس والجمعة، لكنه يزيد على متوسط يومي بلغ 677 منذ بداية الشهر، وفقًا لـ"رويترز".
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-27
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاثنين تسجيل 2.551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما يعني متوسطًا يوميًّا تجاوز 850 في تلك الفترة.
ويقل هذا قليلاً عن الرقم الذي تجاوز الألف، الذي نُشر يومَي الخميس والجمعة، لكنه يزيد على متوسط يومي بلغ 677 منذ بداية الشهر، وفقًا لـ"رويترز".
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
09:47 PM
فاق متوسط الإصابات منذ بداية الشهر
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاثنين تسجيل 2.551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما يعني متوسطًا يوميًّا تجاوز 850 في تلك الفترة.
ويقل هذا قليلاً عن الرقم الذي تجاوز الألف، الذي نُشر يومَي الخميس والجمعة، لكنه يزيد على متوسط يومي بلغ 677 منذ بداية الشهر، وفقًا لـ"رويترز".
، بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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