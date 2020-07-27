شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. «الموارد البشرية» تحقق في تشغيل سيدات بخدمة الطاولات والان نبدء بالتفاصيل

باشرت وزارة الموارد البشرية، واقعة تشغيل أحد المقاهي بمحافظة الطائف لسيدات في خدمة الطاولات. وأوضحت الوزارة أنه تمّ الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية.

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