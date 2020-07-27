شكرا لقرائتكم خبر عن تقترب من الـ50.. ارتفاع حرارة المشاعر ومكة خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1441هـ، وأنها ستشهد تقلبات جوية مع ارتفاع لدرجات الحرارة مصحوبة برطوبة مرتفعة.

وقال نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، إن موسم حج 1441هـ يتزامن مع نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس، وعادة ما تتسم هذه الفترة بتقلبات جوية، ويتوقع أن تسجل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة درجات حرارة ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية قد تلامس أحياناً 50 درجة مئوية، فيما يكون الجو شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً مع رطوبة مرتفعة نسبياً أثناء الليل.

وأضاف أنه من المتوقع حدوث تكونات لسحب رعدية ممطرة تهطل منها أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً، تسبق بنشاط في الرياح السطحية مع احتمال لوجود الغبار والأتربة المثارة مع التيارات الهابطة من هذه السحب، وأنه من تحليل معلومات الدورة التاريخية لهذه الفترة كانت هناك أمطار رعدية سجلت في يوم واحد (36) ملم وكان ذلك بتاريخ 29 أغسطس 1998م، وشهر أغسطس من الأشهر التي تهطل فيها الأمطار وسجلت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في عام 1998م أمطار تراوحت كمياتها على مدى الشهر ما بين 40 إلى 50 ملم.