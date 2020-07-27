شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. «بصيرة» تمنح الأمل لـ 5 آلاف كفيف والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيه صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، أطلق مجلس المسؤولية الاجتماعية أمس الأحد، مبادرة بصيرة والتي تسعى إلى تسهيل حصول ذوي الإعاقة البصرية، ممن فقدوا الإبصار أو يعانون من مشاكل في الرؤية، من قراءة قائمة الخدمات في مختلف الأماكن العامة، عبر تحويلها إلى "لغة بريل".

ويسعى المجلس من خلال هذه المبادرة إلى دمج 5000 كفيف وضعيف بصر في المنطقة الشرقية عبر تمكينهم من الخدمات المختلفة، وإتاحة المعلومات في المرافق العمومية، والتعليمات والإرشادات بلغة سهلة الفهم لذوي الإعاقة البصرية، وذلك ضمن دور المجلس في تعزيز الممارسات المسؤولة القائمة على الاحتياج الفعلي لمختلف فئات المجتمع.

كما أن هذه المبادرة تعد أحد مبادرات الاستجابة لاحتياجات المنطقة الشرقية، والتي أوضحتها دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية التي أعدها المجلس، وتلمست احتياج مختلف فئات المجتمع وفق منطلقات رؤية المملكة 2030، وما ركزت عليه من مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وجودة الحياة.

يشار أن المبادرة انطلقت بالشراكة مع عدد من المقاهي في المرحلة الأولى في مدينة الخبر، فيما يخطط المجلس لتوسعة قاعدة المستفيدين من المبادرة على مراحل لاحقة، تراعي التأكد من كفاءة وموثوقية الخدمة، وابتكار حلول إبداعية تراعي البروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية، وتحقق الأهداف والغايات التي انطلقت من أجلها المبادرة.