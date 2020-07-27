شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. «بصيرة» تمنح الأمل لـ 5 آلاف كفيف والان نبدء بالتفاصيل
ويسعى المجلس من خلال هذه المبادرة إلى دمج 5000 كفيف وضعيف بصر في المنطقة الشرقية عبر تمكينهم من الخدمات المختلفة، وإتاحة المعلومات في المرافق العمومية، والتعليمات والإرشادات بلغة سهلة الفهم لذوي الإعاقة البصرية، وذلك ضمن دور المجلس في تعزيز الممارسات المسؤولة القائمة على الاحتياج الفعلي لمختلف فئات المجتمع.
كما أن هذه المبادرة تعد أحد مبادرات الاستجابة لاحتياجات المنطقة الشرقية، والتي أوضحتها دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية التي أعدها المجلس، وتلمست احتياج مختلف فئات المجتمع وفق منطلقات رؤية المملكة 2030، وما ركزت عليه من مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وجودة الحياة.
يشار أن المبادرة انطلقت بالشراكة مع عدد من المقاهي في المرحلة الأولى في مدينة الخبر، فيما يخطط المجلس لتوسعة قاعدة المستفيدين من المبادرة على مراحل لاحقة، تراعي التأكد من كفاءة وموثوقية الخدمة، وابتكار حلول إبداعية تراعي البروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية، وتحقق الأهداف والغايات التي انطلقت من أجلها المبادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية.. «بصيرة» تمنح الأمل لـ 5 آلاف كفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.