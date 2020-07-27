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طيران ناس يتسلم طائرته الثامنة من طراز إيرباص A320neo
ضمن تطوير أسطوله وتحديثه لتلبية احتياجات العملاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن استلامه الطائرة الثامنة الجديدة من طراز إيرباص A320neo، بتاريخ 27 يوليو الحالي، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وذلك في إطار الاتفاقية الموقّعة مع شركة إيرباص في العام 2017 لشراء 120 طائرة من الطراز ذاته، بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام طيران ناس السير قدمًا في إستراتيجية تطوير أسطوله وتحديثه لتلبية احتياجات العملاء، في ظل الطلب المتوقّع نموه خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن طائرات إيرباص من طراز A320neo الحديثة تتميز بتقنياتها المتطوّرة وراحة ورحابة مقصورتها التي تعتبر الأعرض ضمن الطائرات الأحادية الممر، وتتسع لـ174 راكبًا، وهي مجهّزة بالجيل الجديد من المحركات التي تساهم في الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة بمعدل 15 في المائة، إضافة إلى الحد من الضوضاء بمعدل 50 في المائة.
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