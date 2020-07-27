مذكرة تفاهم لدعم الشركات العاملة في الترفيه

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - واس

بتوجيه من رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وقعت الهيئة اليوم مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي، وذلك ضمن حزمة الخدمات التمويلية التي أطلقتها الهيئة لمساعدة الشركات العاملة في القطاع الترفيهي على النمو والاستدامة والتوسع، خصوصًا بعد تضرر بعضها جراء جائحة كورونا، التي أثرت اقتصادياً في جميع دول العالم.

خدمات تمويلية:

وتهدف مذكرة التفاهم بين الطرفين إلى تقديم خدمات تمويلية للشركات عبر عدد من المنتجات، وهي: تمويل الرواتب، وتمويل نقاط البيع، إذ صمم المنتج خصيصاً ليتناسب مع احتياجات المنشآت، ويعطي تدفق رأس المال الخاص بالمنتج فرصة لنمو المشاريع وانتهاز فرص العمل المفاجئة. وتمويل أسطول السيارات، إذ يتيح هذا المنتج للمنشأة تمويل أسطول سياراتها التي تحتاجها لأعمالها بسرعة وفعالية وبمعدلات ربح تنافسية وخدمات لما بعد التعاقد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة، تهدف لتقديم حلول تمويلية تتعلق بمنح القروض للشركات العاملة في قطاع الترفيه، من أجل استمراريتها ونموها واستدامة مشاريعها.

ويمكن الاطلاع على تغريدة آل الشيخ بخصوص مذكرة التفاهم عبر الرابط: وقعنا في #هيئة_الترفيه مذكرة تفاهم مع بنك الراجحي @AlRajhiBank 🔥

بهدف تقديم حلول تمويلية للرواتب ونقاط البيع في الفعاليات ومراكز الترفيه وتمويل لأسطول السيارات 😍❤️👍🏼

أصحاب الشركات والمؤسسات فرصتكم تستفيدوا من برامج #دعم_الترفيه https://t.co/IWjxmIzj2q pic.twitter.com/DUDDtROUrR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 27, 2020

عودة الترفيه:

وأعلن آل الشيخ في وقت سابق عن معاودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة ترفيهنا آمن التي أطلقتها الهيئة اليوم عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك فيها عدد من المراكز الترفيهية التي بدورها رحبت بزوّارها.

وتأتي هذه العودة بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية الذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة، حيث جاءت اشتراطات عودة العمل في مراكز الترفيه لتحقق سلامة الزوار منذ وصولهم إلى مغادرتهم، بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم، وتباعد الزوار، وترك مسافة آمنة بين الألعاب، بالإضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.

وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.

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وأتاحت الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية عبر زيارة الموقع عبر الرابط التالي: هنا.

إجراءات للوقاية من كورونا:

وشددت إجراءات الهيئة على ضمان تطبيق التباعد الجسدي من خلال تعديل تدفق الحشود وترتيبات الجلوس والمخالطة لتجنب حدوث أي ازدحام مع المحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص واستخدام مسارات محددة، وتحديد الطاقة الاستيعابية في جميع الأنشطة بواقع شخص لكل 9 أمتار مربعة، ووضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح أو مسارات لتنظيم عمليات الدخول والخروج والجلوس والاصطفاف، مع تقليص مدة التواجد في المواقع والاتصال بين المنظمين والمشاركين ومقدمي الخدمات بقدر الإمكان.

وتضمنت الإرشادات الجانب التنظيمي الذي يستوجب التقصي الوبائي للمخالطين للحضور والمنظمين والتسجيل المسبق للبيانات وأرقام التواصل، والالتزام باستخدام الوسائل الإلكترونية للحجز وشراء التذاكر وتدريب الموظفين قبل الافتتاح على الإجراءات وبروتوكولات السلامة وإرشادات الموظفين قبل مباشرة العمل، وتعميم خطة التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتوفير العدد الأنسب من العاملين، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على المسافة الأمنة بمقدار 2 متر بين الأشخاص واستخدام مسارات منفصلة، ومتابعة الإجراءات الصحية الاحترازية على جميع العاملين بشكل إلزامي (لبس الكمامات طوال الوقت، غسل وتعقيم اليدين)، وقياس درجة الحرارة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، فنصّت البروتوكولات على وجوب تنظيف الموقع وتعقيم الأسطح وتوفير كمامات، ومعقمات للأيدي عند المداخل والمخارج وجميع المرافق في المواقع وإلزام الجميع باستخدامها والمحافظة على المسافة الآمنة عند الانتظار مع جدولة تعقيم المرافق.

ونشرت الهيئة تغريدة تؤكد فيها هذه الإجراءات يمكن الاطلاع عليها من

#ترفيهنا_آمن ، وكل مدن الملاهي ومراكز الترفيه مجهزة بكافة الإجراءات الاحترازية لسلامتكم وسعادتكم 😍❤️🌟 pic.twitter.com/5HBQDc3T3n — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) July 25, 2020

هكذا يحميك التباعد الجسدي في الملاهي ومراكز الترفيه

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