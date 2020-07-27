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ولي العهد يتلقى اتصالًا من الكاظمي للاطمئنان على صحة الملك سلمان 

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2020-07-27

ولي العهد يتلقى اتصالًا من الكاظمي للاطمئنان على صحة الملك سلمان 

متابعات الخليج 365 - واس

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تلقى ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين.

كما جدد سمو ولي العهد، حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.



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