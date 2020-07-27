2020-07-27

ولي العهد يتلقى اتصالًا من الكاظمي للاطمئنان على صحة الملك سلمان

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين.

كما جدد سمو ولي العهد، حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

المزيد

جديد الأخبار