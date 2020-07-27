السعودية .. “تشغيل فتيات في خدمة طاولات مقهى”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 27 يوليو 2020 11:14 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 318 زيارة

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني على المقطع المتداول الذي يظهر فيه عمل فتيات في خدمة الطاولات بأحد المقاهي في محافظة الطائف.

وأوضح أن الوزارة وقف على المنشأة، مؤكداً أن هذا الفعل مخالف للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة.

وأضاف الهزاني أن الوزارة أوقعت العقوبات النظامية على المنشأة المخالفة، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتعاون مع الوزارة في رصدها.