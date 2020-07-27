محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 59177 والوفيات 345 سجَّلت الإمارات 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات المسجَّلة فيها 59177 حالة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان اليوم أنه سُجِّلت حالة وفاة واحدة جديدة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات في الإمارات 345 حالة. 27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 11:53 PM Advertisements إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 59177 والوفيات 345 الإمارات تسجِّل 264 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالة وفاة الإمارات تسجِّل 264 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالة وفاة سجَّلت الإمارات 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات المسجَّلة فيها 59177 حالة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان اليوم أنه سُجِّلت حالة وفاة واحدة جديدة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات في الإمارات 345 حالة. الكلمات المفتاحية ، الإمارات تسجِّل 264 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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