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محمد بن مسعود - الدمام - تنحى مدير الاحتراف بنادي الهلال تركي المسند عن منصبه، اليوم الاثنين، حيث قدم استقالته من منصبه.
وكتب " المسند " عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: "بعد فترة عمل استمرت 12 عاماً، تخللها تعاقب 7 رؤساء في 8 إدارات تشرفت من خلالها بخدمة نادي الهلال، تقدمت باعتذاري عن الاستمرار في العمل".
مدير الاحتراف في الهلال يقدم استقالتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-27
تنحى مدير الاحتراف بنادي الهلال تركي المسند عن منصبه، اليوم الاثنين، حيث قدم استقالته من منصبه.
وكتب " المسند " عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: "بعد فترة عمل استمرت 12 عاماً، تخللها تعاقب 7 رؤساء في 8 إدارات تشرفت من خلالها بخدمة نادي الهلال، تقدمت باعتذاري عن الاستمرار في العمل".
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
10:41 PM
تنحى مدير الاحتراف بنادي الهلال تركي المسند عن منصبه، اليوم الاثنين، حيث قدم استقالته من منصبه.
وكتب " المسند " عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: "بعد فترة عمل استمرت 12 عاماً، تخللها تعاقب 7 رؤساء في 8 إدارات تشرفت من خلالها بخدمة نادي الهلال، تقدمت باعتذاري عن الاستمرار في العمل".
، مدير الاحتراف في الهلال يقدم استقالته ،
المصدر : الخليج 365
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