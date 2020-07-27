شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سد وادي أبها يحتضن الضباب والمطر في مشهد رائع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):أظهرت مقطع فيديو سد وادي أبها يحتضن المطر والضباب، حيث أثار المشهد الرائع إعجاب الكثير من الزوار.
وبدا في المقطع الضباب يحتضن هذه المنطقة مما تسبب في حجب الرؤية، حيث أن أجواء أبها يستمتع بها الكثير من الزوار والسياح في هذه المنطقة.
ووفقا للمقطع أصبحت أبها وجهة سياحية مميزة وذات مكسب مهم لمنطقة عسير والتي أكدت قوة سياحتها المحلية والمميزة.
وكانت أجزاء كثيرة في منطقة عسير منبرا للسياحة، كما أن أهالي منطقة عسير قاموا بتحويل مزارعهم وبيوتهم إلى مزارع ريفية مختلفة ومميزة جعلت من المنطقة منطقة مختلفة ورائعة.
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