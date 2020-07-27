شكرا لمتابعة خبر عن أسطول متكامل لنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تجهز وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، ممثلة في إدارة الحركة، لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام.

وجاء ذلك عبر أسطول متكامل يراعي كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته، قال مدير إدارة الحركة، فهد بن محمد العبدلي، إن الأسطول سيتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل الكسوة، وهي مطلية من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق، حيث يحتوي الأسطول على سيارة احتياطية وورشة متنقلة مزودة بطاقم فني.

وأوضح أن الموكب يشمل أيضًا سيارات لنقل صناع وخياطين من مقر مجمع الكسوة المشرفة إلى المسجد الحرام، بالإضافة إلى سيارات خاصة لنقل اللجنة المشرفة.