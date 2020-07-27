شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت منصة أبشر أنه يمكن الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على المستفيد أو على أحد أفراد أسرته إلكترونيًّا عبر حسابك في المنصة.
ولفتت المنصة إلى أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:١- الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر.
٢- الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.
٣-اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.
٤-اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.
٥-كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.
٦-سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.
وأبانت أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.