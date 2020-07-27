شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر أنه يمكن الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على المستفيد أو على أحد أفراد أسرته إلكترونيًّا عبر حسابك في المنصة.

ولفتت المنصة إلى أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:١- الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر.

٢- الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

٣-اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

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٤-اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

٥-كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

٦-سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

وأبانت أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.