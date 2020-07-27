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صورة تاريخية للملك سعود والملك فيصل يتفقدا ما تم إنجازه في المسجد النبوي

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثّقت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز والملك فيصل بن عبدالعزيز " رحمهما الله "، أثناء تفقدهما ما تم إنجازه من بناء المسجد النبوي.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة وقد أظهرت تواجد وزير المالية آنذاك عبدالله السليمان، مشيرة إلى أنه تم التقاطها عام 1375هـ الموافق 1955مـ .

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