شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق أول دار سينما في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أول دار عرض سينمائي في منطقة تبوك اليوم بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين في مجال صناعة السينما ووسائل الإعلام.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن المملكة تشهد نمواً مذهلاً في مجال صناعة الترفيه، لا سيما مع إطلاق السينما في شهر أبريل من عام 2018، حتى أصبحنا نعايش المزيد والمزيد من المبادرات التي تتيح فرصاً جديدة تسهم في ازدهار هذه الصناعة.

Advertisements

وأضافت أنه مع إطلاق دار العرض السينمائي في تبوك فقد وصل عدد الدور في المملكة إلى 17 داراً تضم 174 شاشة عرض و16738 مقعداً.

وأشارت الهيئة إلى أنه في ظل ما حققته من تأسيس للبُنى التحتية لقطاع السينما من خلال مبادرة إطلاق السينما -إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- فإنها ماضية مع شركائها نحو التوسع حتى تصل دور العرض إلى جميع مناطق المملكة.

وأكدت الهيئة أنها ملتزمة بالتطوير المستمر للوصول إلى ما تصبو إليه رؤية 2030 بتوفير خيارات ترفيه متعددة للمواطن والمقيم، وزيادة الإنفاق السنوي على النشاطات الترفيهية، بما يسهم في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي واستحداث آلاف الوظائف للشباب.