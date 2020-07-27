شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المملكة.

وتوقعت هيئة الأرصاد هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد الى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ولفتت الهيئة إلى أنه لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل، موضحة أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة في البحر الأحمر، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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وأوضحت الهيئة أن الرياح السطحية في الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف.