"الموارد البشرية" تعاقب مقهى لتشغيله سيدات في خدمة الطاولات

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف. علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، ناصر الهزاني، أنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة. وأضاف أنه تم إيقاع العقوبات النظامية عليها، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911.

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