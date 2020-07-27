الأردن تسجل 8 إصابات غير محلية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19".

وقالت الوزارة في بيان، إن جميع الإصابات غير محلية، توزعت الاصابات الجديدة على النحو الاتي:

(4) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، وواحد من سوريا، وواحد من الولايات المتّحدة الأمريكيّة)، و(4) حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري، وفقا لوكالة وفا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1176 حالة، فيما لم تسجّل اليوم أيّ حالة شفاء جديدة.