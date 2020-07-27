رسميًا.. خريطة المدن والمحافظات الأعلى تسجيلًا لحالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في مدن المملكة والبالغ عددها 1993 حالة اليوم الإثنين.

وتصدرت الهفوف أعلى نسب الحالات بـ194 حالة، كما تمَّ تسجيل 186 في الطائف و106 في الرياض و94 في مكة المكرمة و79 في الدمام و69 في نجران و65 في المبرز و62 في المدينة المنورة و58 في بريدة و51 في جدة و44 في خميس مشيط و42 في أبها و39 في الرس و37 في عيون الجواء و35 في جازان و32 في ينبع و31 في تربة و28 في حفر الباطن.

وتم تسجيل 27 في تبوك، 25 في الخبر، 23 في الخرج، 22 في القطيف، 21 في وادي الدواسر، 19 في المجاردة، 18 في العلا، 17 في تثليث، 16 في الحرجة، 16 في المضة، 16 في البدائع، 16 في البكيرية، 15 في عنيزة، 15 في رنية، 15 في ظهران الجنوب، 15 في صبيا، 14 في بقيق، 14 في بللسمر، 14 في البشائر، 13 في الخرمة، 12 في العيدابي، 11 في الجبيل، 11 في قلوة، 11 في بيش 11 في المذنب، 11 في رجال المع، 10 في خليص، 10 في أبو عريش، 10 في الليث، 9 في طريف، 9 في الظهران، 9 في النماص، 9 في العقيق، 9 في بني حسن، 8 في الأسياح، 8 في النعيرية، 7 في عفيف، 7 في رياض الخبراء، 7 في صفوى، 7 في حوطة بني تميم، 7 في ضبا .

كما تم تسجيل 6 في رفائع الجمش، 6 في سكاكا، 6 في الدوادمي، 6 في العيون، 6 في بلجرشي، 6 في الحجرة، 5 في أحد رفيدة، 5 في القحمة، 5 في تبالة، 5 في ضرية، 5 في أحد المسارحة، 5 في السليل، 5 في قرية العليا، 5 في القريع، 4 في الدلم، 4 في مليجة، 4 في يدمة، 4 في الوجه، 4 في المزاحمية، 4 في فيفا، 4 في ميسان، 4 في أضم، 4 في راس تنورة، 3 في عريعرة، 3 في عرعر، 3 في الباحة، 3 في المجمعة، 3 في بيشة، 3 في الزلفي، 3 في سبت العلاية، 3في المخواة، 3 في المويه، 3 في القويعية، 3 في السحن، 3 في الفرشة، 3 في الجفر.

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بينما تم تسجيل 2 في الشعبة، 2 في الموسم، 2 في الطوال، 2 في بدر الجنوب، 2 في الدائر، 2 في القوارة، 2 في حوطة سدير، 2 في المندق، 2 في الكامل، 2 في القيصومة، 2 في مهد الذهب، 2 في شرورة، 2 في تيماء، 2 في الصفيري، 2 في الحمنة،و1 في النبهانية، 1 في البرك، 1 في رابغ، 1 في سراة عبيدة، 1 في محايل، 1 في الحناكية، 1 في حريملاء، 1 في صامطة، 1 في أملج، 1 في حقل، 1 في رفحا، 1 في شقراء، 1 في الخفجي، 1 في المظيلف، 1 في القرى، 1 في ساجر.

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