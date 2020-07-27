بمراكز ونقاطٍ للفرز والضبط الأمني

حِفظُ مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتأمينُ سلامةِ مُستخدمي الطرق المؤدية إليها وراحتهم، مهمةٌ رئيسة لقوةِ أمن الطرق خلال موسم الحج؛ حيث إن جميع الطرق الموصلة إلى مكة المكرمة مُحكمةٌ من خلال مراكز ونقاطٍ للفرز والضبط الأمني. وتتخذُ قوةُ أمن الطرق الخاصة التدابير الأمنية لمنع دخول المخالفين ممن لا يحملون تصاريحَ نظامية؛ لضمان أمن وسلامة الحج؛ حيث تنتشر كاميرات مراقبة وأجهزة تقنية حديثة مخصصة لمتابعة حركة المركبات والأشخاص في مداخل ومخارج مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورصدهم من خلال مراكز التفتيش ونقاطه . ويعمل رجالُ أمن الطرق ليلًا ونهارًا على توفير أقصى درجات الأمن الجنائي والمروري على شبكة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة لتسهيل تحركاتِ حجاج بيت الله الحرام؛ حيث خُصّصت فرقٌ للتدخل السريع بكامل تجهيزاتها لمباشرة الحالات المرورية والجنائيةِ والطارئة. Advertisements وتبقى خدمةُ ضيوف الرحمن هاجسا لرجال الأمن بجميع قطاعاتهم، وذلك للمحافظة على أمنهم وسلامتهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. اقرأ أيضا: بالفيديو.. قوات أمن الطرق تشكل طوقًا أمنيًّا حول العاصمة المقدسة لمنع دخول المخالفين في عيد الأضحى.. المرور يوضح 5 خطوات عليك اتباعها قبل السفر بمركبتك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قوات أمن الطرق تؤمّن مداخل مكة المكرمة لرصد مخالفي تعليمات الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.