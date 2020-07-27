الموارد البشرية تعاقب مقهى في الطائف لتشغيله سيدات بخدمة الطاولات

كشفت وزارة الموارد البشرية أنه تم توقيع اللوائح النظامية على مقهى في الطائف، وذلك بعد تشغليه سيدات بخدمة الطاولات، موضحة أنه خالف الدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها».

وأضاف: «وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911».

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