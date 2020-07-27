التعليم: بدء صرف المقررات الدراسية 9 أغسطس المقبل

في المدارس الأهلية 16 أغسطس

قالت مصادر لـ «عاجل»، إن وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية أكدت فيه أنه نظرًا لاكتمال وصول المقررات الدراسية لجميع المراحل للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤١-١٤٤٢إلى المستودعات وكسبًا للوقت فقد تقرر بدء صرفها يوم الأحد 9 أغسطس المقبل. وأكد التعميم أن الصرف سيكون حسب خطة التالية: ١- يتم الصرف للمدارس بموجب البيانات الصادرة من إدارة التجهيزات المدرسية. ٢- ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومة عن طريق متعهد النقل. ٣- عند الحاجة لطلب مقررات إضافيا يعتمد الطلب أولًا من إدارة التجهيزات المقررات الدراسية ومن ثم مراجعة المستودعات للصرف. Advertisements ٤- صرف المقررات الدراسية للمدارس الأهلية الأحد 16 أغسطس. اقرأ أيضا: «التعليم» تتهيأ للعام الدراسي الجديد بمعالجة المشاريع المدرسية المتعثرة الحدود الشمالية .. اعتماد 322 جامعًا ومسجدًا لصلاة عيد الأضحى المبارك خبير تعليمي يُطالب «التعليم» بتعديل خطة العودة للدراسة

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