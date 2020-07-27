خالد بن سلمان: القيادة تشكر واشنطن لحفظ أمن المنطقة وإرسالها منظومات دفاعية للمملكة

خلال لقائه برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية
نقل نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان، شكر قيادة المملكة، إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية على جهود بلاده في حفظ أمن المنطقة من خلال إرسالهم قوات ومنظومات دفاعية للمملكة.
وقال بن سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التقيت برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول/ مارك ميلي؛ حيث أكدنا رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين».
وأضاف: «ونقلت له شكر قيادة المملكة- حفظها الله- على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ أمن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة».
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