حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف خلال إجازة العيد

في الأسواق والمتنزهات والشواطئ الساحلية..
كثفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنك في المنطقة الشرقية، العمل الميداني والتوعوي في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والشواطئ الساحلية خلال وجود المواطنين والمقيمين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وارتكز العمل على التنبيه للصلوات والمحافظة عليها وحثهم على اغتنام أيام عشر ذي الحجة مع أخذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة وذلك عبر بث ونشر الرسائل التوعوية في الأسواق والطرق.
من جهة أخرى وفي إطار التعاون الحكومي مع الجهات الرسمية استفادت هيئة المنطقة الشرقية من اللوحات الإلكترونية والشاشات التلفزيونية في الأماكن العامة والطرق ببث رسائل توعوية عن حملة (خذوا حذركم) التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند تزامناً مع العودة بحذر للحياة الطبيعية.
كما احتوت الرسائل التوعوية على أحاديث وآثار عن فضل أيام عشر ذي الحجة والعمل فيها.
وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي أن جميع الهيئات بالمنطقة تعمل وفق الخطة الميدانية المرسومة والتي تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة الميدانية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال حدوث ملاحظات تستوجب التنسيق مع الجهات المختصة.
وتحظى هذه الجهود بدعم كبير من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام حفظهم الله.
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