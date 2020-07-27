تعميم من التعليم يشدد على عدم فصل التيار الكهربائي عن المدارس

أكدت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا شددت فيه على عدم فصل التيار الكهربائي عن المدارس.

وذكر الوزارة في التعميم: «إشارة لتعميم وزير التعليم المشار فيه برقية مدير الدفاع المدني والمتضمنة طلب التأكيد على عدم فصل التيار الكهربائي عن المدارس التي تم الاستفادة منها لتركيب منظومة الإنذار الخاص بالدفاع المدني، وذلك حرصًا على استمرار عملها دون معوّقات تؤثر على تشغيلها بالجملة المطلوبة وحفاظًا على سلامة البطاريات الخاصة بتلك المواقع لضمان عملها عند الحاجة».

وأضاف التعميم «كما تؤكد على عدم فصل التيار الكهربائي عن منظومات كاميرا المراقبة في المدارس، لما لها من أهمية في تحقيق أمن المنشآت التعليمية بالرجوع لها عند الحاجة»، كما طالبت الوزارة الالتزام بما ورد والتأكيد على الحراس المدارس بذلك.

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