شرطة الرياض تطيح بمنتحل صفة رجل أمن سرق مركبة وسلب عمالة

ألقت شرطة الرياض القبض على شخص انتحل صفة رجل أمن وتورَّط في سرقة مركبة استخدمها لسلب عدد من العمالة الوافدة.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)؛ لتورطه بانتحال صفة رجل أمن واستيقاف قائد مركبة والاستيلاء عليها، واستخدامها بارتكاب عددٍ من جرائم سلب العمالة الوافدة في حيي (السويدي ومنفوحة) وسرقة ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.

وأكد الرائد خالد الكريديس أن المتهم قاوم وحاول الهرب؛ لكن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه، وضبطه في المركبة التي استولى عليها وبحوزته مبلغ مالي وعملات أجنبية وجهازا جوال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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