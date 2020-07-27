بالصور.. الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية في قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم، الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية.

ونقل وزير الخارجية، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما حمل تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا العربية والإقليمية الراهنة بما يخدم مصلحة البلدين.

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حضر الاستقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وكان وزير الخارجية وصل للقاهرة في وقت سابق اليوم؛ حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من منسوبي السفارة.

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