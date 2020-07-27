التفاصيل الكاملة لخريطة التعافي الجديدة من فيروس كورونا في مدن المملكة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 234 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 222936 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن وجاءت الدمام في المرتبة الثانية مسجلة شفاء بـ178، ثم جدة بـ161.

فيما جاءت توزيع باقي المدن كالآتي: 161 في مكة المكرمة، 140 في المبرز، 115 في خميس مشيط 110 في الهفوف، 109 في الطائف، 85 في حفر الباطن، 78 في القطيف، 61 في حائل، 59 في الخبر، 53 في نجران، 51 في أبها، 41 في المدينة المنورة، 39 في وادي الدواسر، 35 في تبوك، 32 في جازان، 29 في الظهران، 28 في صفوى، 25 في أحد، رفيدة 25 في سراة عبيدة، 25 في الجبيل، 24 في بيش، 21 في الخرج، 20 في سكاكا، 18في ينبع، 18في سبت العلاية.

وتم تسجيل 17 في خليص، 17 في المجاردة، 15 في عرعر، 15 في ضرما، 15 في تثليث، 13 في الحرجة، 13 في أبو عريش، 13 في الخرمة، 13 في القنفذة، 13 في بللسمر، 12 في عنيزة، 12 في بقيق، 12 في شرورة، 12 في تربة، 12 في المذنب، 11 في رفائع الجمش، 11 في بيشة، 11 في الدوادمي، 11 في رأس تنورة، 11 في الجفر، 10 في بريدة، 10 في الشملي، 10 في رجال ألمع، 10 في السحن، 9 في الزلفي، 9 في صبيا، 9 في البشائر، 8 في المجمعة، 8 في رفحا، 8 في بقعاء، 8 في الدرعية، 8 في ميسان، 7 في العيدابي، 7 في القوز، 7 في النعيرية، 6 في بارق، 6 في المضة، 6 في عفيف، 6 في رنية، 6 في المزاحمية، 6 في ساجر، 5 في عريعرة، 5 في النبهانية، 5 في محايل، 5 في قيا، 5 في البجادية، 5 في عيون الجواء، 5 في العيون، 5 في حوطة بني تميم، 5 في المظيلف، 4 في مليجة، 4 في البدائع، 4 في النماص، 4 في الليث.

وسجلت 4 في الوجه، 4 في العلا، 4 في ليلى، 4 في شقراء، 4 في البكيرية، 4 في أضم، 4 في القريع، 3 في وادي بن هشبل، 3 في المحاني، 3 في الحائط، 3 في مهد الذهب، 3 في ظهران الجنوب، 3 في القويعية، 3 في الخفجي، 2 في الأسياح، 2 في بطحاء، 2 في فرسان، 2 في البرك، 2 في رابغ، 2 في الرس، 2 في تبالة، 2 في المويه، 2 في حريملاء، 2 في العقيق، 2 في السليل، 2 في رماح، 2 في الريث، 1 في بدر الجنوب، 1 في ثول، 1 في القوارة، 1 في الشنان، 1 في حوطة سدير، 1 في العارضة، 1 في الخاصرة، 1 في الباحة، 1 في الدلم، 1 في المندق، 1 في يدمة، 1 في رياض الخبراء، 1 في الحناكية، 1 في الحريق، 1 في أحد المسارحة، 1 في صامطة، 1 في بلجرشي، 1 في أملج، 1 في طبرجل، 1 في دومة الجندل، 1 في تمير، 1 في العيص، 1 في فيفا، 1 في وادي الفرع، 1 في الصفيري، 1 في وثيلان، 1 في ثريبان، 1 في أم الدوم، 1 في الفرشة.

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وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 268934 حالة.

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