وادي الدواسر تتصدر بالعواصف الرملية

أظهرت إحصائية حديثة عن تكرار ظاهرة الغبار العالق على محطات الرصد الجوي خلال العام الماضي، تصدر منطقة جازان أعلى المناطق من حيث معدل تكرار الغبار 50 مرة في شهر يوليو من العام المنصرم، بالإضافة إلى تعرضها إلى 47 حالة تكرار في شهر يونيو، وكذلك 34 حالة في شهري مايو وسبتمبر.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أبها جاءت ثانياً من حيث أعلى معدل تكرار للغبار بعدد 36 خلال شهر يوليو، لتأتي عقبها شرورة بعدد 32 حالة في نفس الشهر من العام الفائت.

وبخصوص ظاهرة العواصف الرملية، فقد حدثت 11 مرة خلال شهر مايو من العام الماضي في محطات الرصد الجوي بوادي الدواسر، بينما لم تشهد في الشهور الأخرى إلا عدد تكرار للعواصف الرملية لا يتجاوز 5 مرات. ولم تشهد رفحاء، والوجه، ومرصد عرفه، والطائف، والباحة، وأبها وخميس مشيط أي حالة للعواصف الرملية.

كما قالت الإحصائيات، فإن محطة الرصد الجوي في أبها شهدت أعلى معدل تكرار للعواصف الرعدية بعدد 47 مرة في شهر مايو من العام الماضي 2019، وجاءت عقبها الطائف بعدد 39 مرة في نفس الشهر، ثم الباحة بعدد 37 مرة في مايو 2019.