وادي الدواسر تتصدر بالعواصف الرملية

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أبها جاءت ثانياً من حيث أعلى معدل تكرار للغبار بعدد 36 خلال شهر يوليو، لتأتي عقبها شرورة بعدد 32 حالة في نفس الشهر من العام الفائت.
وبخصوص ظاهرة العواصف الرملية، فقد حدثت 11 مرة خلال شهر مايو من العام الماضي في محطات الرصد الجوي بوادي الدواسر، بينما لم تشهد في الشهور الأخرى إلا عدد تكرار للعواصف الرملية لا يتجاوز 5 مرات. ولم تشهد رفحاء، والوجه، ومرصد عرفه، والطائف، والباحة، وأبها وخميس مشيط أي حالة للعواصف الرملية.
كما قالت الإحصائيات، فإن محطة الرصد الجوي في أبها شهدت أعلى معدل تكرار للعواصف الرعدية بعدد 47 مرة في شهر مايو من العام الماضي 2019، وجاءت عقبها الطائف بعدد 39 مرة في نفس الشهر، ثم الباحة بعدد 37 مرة في مايو 2019.
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