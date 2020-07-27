افتتاح الطريق الدائري بمكة

وقال القويحص إنَّ افتتاح الطريق سوف يسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وفك الازدحام وإتاحة بدائل متعددة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وخلق بيئة جديدة ترتقي بشبكات الطرق، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بما يليق بمكانة مكة المكرمة.
ويبلغ طول طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 65 كيلو مترا، ومن المواصفات والمميزات الرئيسية بالطريق احتواؤه على مسارات واسعة بعرض 4 حارات لكل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض 20 مترا ويبلغ العرض الإجمالي للطريق الرئيسي 100 متر.
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