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افتتاح الطريق الدائري بمكة

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افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (الدائري الرابع)، بعد اكتمال مشروع الطريق الدائري على كامل مدينة مكة المكرمة، وإنجاز أعمال البنى التحتية، حضر الافتتاح مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد بن عبدالله البسامي وعدد من قيادات المرور بالعاصمة المقدسة؛ للاطلاع على وسائل السلامة المرورية وتفقُّد عناصر الأمان المُنفَّذة في الطريق للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وقال القويحص إنَّ افتتاح الطريق سوف يسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وفك الازدحام وإتاحة بدائل متعددة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وخلق بيئة جديدة ترتقي بشبكات الطرق، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بما يليق بمكانة مكة المكرمة.

ويبلغ طول طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 65 كيلو مترا، ومن المواصفات والمميزات الرئيسية بالطريق احتواؤه على مسارات واسعة بعرض 4 حارات لكل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض 20 مترا ويبلغ العرض الإجمالي للطريق الرئيسي 100 متر.


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