رصدت بلدية السيل الصغير الفرعية بالطائف إحداثات مخالفة على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع من التعديات غير النظامية على الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي الغير في العرفاء شمال المحافظة، وأقام المحدثون تعديات تمثلت في عقوم ترابية وحظائر للمواشي وأسوار وغرف من الصفيح وخيام وشبوك وأسوار من البلك وإشغالات مختلفة، بهدف تحويلها لملكيات خاصة دون أي مسوغ نظامي، مستغلين إجازة عيد الأضحى لإحداث التعديات وحيازة الأراضي. وأزالت آليات الأمانة التعدي بالتنسيق مع الجهات الأمنية فور التأكد من عدم وجود إثباتات رسمية تخولهم استغلال الأرض، ورصدت الفرق الرقابية الميدانية أعمال التعدي خلال أعمال متابعة الأراضي والتعديات على مدى الفترة الماضية، مما استوجب التدخل الفوري لاستعادة الأرض.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تعديات بعرفاء الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.