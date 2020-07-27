جهات حكومية تسوق لمنصاتها في مواقع التواصل

شركات مختصة
كشف عدد من الجهات الحكومية مؤخرا عن نيتها التعاقد مع شركات مختصة للترويج لمنجزاتها، من بينها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء» الذي يعتزم الاستعانة بشركة مختصة للترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة الظهور في حسابات «مركز أداء وتطبيق وطني» للتواصل الاجتماعي.
رسالة مستهدفة
أبدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الاستعانة بشركة إعلامية لتنفيذ مشروع «التسويق الرقمي»، وهو مشروع مختص بالتسويق وذلك عن طريق الإعلانات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وشحن الحسابات الخاصة بالهيئة والإعلان عن طريق الحسابات الإخبارية المدفوعة وذلك لإيصال الرسالة المستهدفة بوضوح وفاعلية.
مواد إعلامية
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن رغبتها بالتعاقد مع متعهد لإنتاج مواد إعلامية للتسويق والتعريف بمنجزات الهيئة، فيما تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني تصميم وترويج ورصد لمحتوى بحسابات الدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي، أما الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فتعتزم الاستعانة بمتعهد لتقديم خدمات وكالة إدارة حساباتها الرقمية.
أبرز الجهات
المركز الوطني للقياس «أداء»
الهيئة العامة للزكاة والدخل
الهيئة الملكية بالجبيل
المديرية العامة للدفاع المدني
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