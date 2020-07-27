6 مخالفات تحيل منشآت غذائية للنيابة العامة

أحالت هيئة الغذاء والدواء عدة منشآت وجهات تعمل في مجال الغذاء للنيابة العامة خلال عام 1439-1440 وذلك لتورطها في أمور مخالفة تختص بالغذاء، ومن أبرز أسباب الإحالة انتهاء صلاحية الأغذية، التلاعب بتواريخ الصلاحية، التزوير، الادعاءات الطبية، فساد وتعفن المنتج، منتجات مجهولة المصدر.

معاملات واردة

كانت المعاملات الواردة المحالة من الفروع للإدارة العامة لهيئة الغذاء والدواء بمنطقة الرياض بلغت 154، بينما سجلت معاملات الدواء 1410، بينما سجلت معاملات الأجهزة الطبية 306، وكانت قيمة المخالفات والغرامات التي فرضت على تلك الجهات غرامات الغذاء 8920800 ريال، في الوقت الذي سجلت فيه قيمة مخالفة الدواء 8326000 ريال، بينما سجلت المعاملات الواردة للإدارة العامة في منطقة الدمام وكانت من الفروع فيما يخص الغذاء 54 معاملة، والدواء لم تسجل أي معاملة، وكانت المعاملات المتعلقة في الأجهزة الطبية 43 معاملة، وكانت قيمة المخالفات والغرامات فيما يخص الغذاء 3120200 ريال.

13 معاملة

لم تسجل منطقة تبوك أي معاملة، واستقبلت منطقة مكة المكرمة عددا من المعاملات المحالة من الفروع لإدارة هيئة الغذاء والدواء في المنطقة بلغت 13 معاملة، فيما يخص الغذاء أما الدواء فلم تسجل أي معاملة، والأجهزة الطبية سجلت معاملاتها 158 معاملة، وقيمة الغرامات والمخالفات كانت 104260700 ريال.

نسب مئوية

سجلت إدارة الغذاء والدواء بمنطقة جازان 6 معاملات للغذاء، بينما لم تسجل أي معاملة دواء، وكانت معاملات الأجهزة الطبية المحالة 19 معاملة، وبلغت قيمة المخالفات والغرامات 102700 ريال.

وجاءت النسب المئوية للمعاملات المحالة للإدارة من الفروع منطقة جازان 1%، بينما المنطقة الشرقية 4%، ومنطقة مكة المكرمة 12%، ومنطقة الرياض 83%.

تعليق ترخيص

بلغ عدد المنشآت التي تم تعليق ترخيصها 266 منشأة في منطقة الرياض، وكان عدد المنشآت التي تم إغلاقها 1 ليكون الإجمالي 272 منشأة، وسجلت مكة المكرمة 6 منشآت في الأجهزة الطبية، وتم إغلاق 6 منشآت، أما الشرقية فبلغ عدد منشآتها المغلقة 6، في الوقت نفسه لم تسجل تبوك ولا جازان أي منشأة مختصة في الأجهزة الطبية تم إغلاقها، وبلغت نسبة المئوية لتعليق تراخيص المنشآت المختصة بالأجهزة الطبية 93% ونسبة المنشآت التي تم إغلاقها 1%.

العقوبات الصادرة

الرياض

4 منشآت للنيابة العامة

262 منشأة تم تغريمها

266 منشأة دوائية مخالفة

35 مستودعا

5 محلات للبصريات

مكة المكرمة

114 منشأة دوائية مخالفة

16 مستودعا

28 محلا للبصريات

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الشرقية

42 منشأة دوائية

مستودع واحد

جازان

19 منشأة دوائية

تبوك

5 منشآت دوائية

المخالفات الـ6

01

انتهاء صلاحية الأغذية

02

التلاعب بتواريخ الصلاحية

03

التزوير

04

الادعاءات الطبية

05

فساد وتعفن المنتج

06

منتجات مجهولة المصدر