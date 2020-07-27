تقرير المدن الصناعية تحت مجهر الشورى

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1440/1441، تمهيدًا لإبداء رأي اللجنة حيال التقرير، ورفع توصياتها للمجلس.
واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المحالة إليه من المجلس، وتأتي ضمن الاختصاصات المناط بها، تمهيدًا لرفع تقاريرها ورأيها حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.
وجاءت مناقشة لجان المجلس المتخصصة لتقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس، للمساهمة في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية وجودة الخدمات التي تقدمها.
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