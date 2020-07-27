4 محاور لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج

أكد مدير عام الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري لـ «دوت الخليج»، أن أعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تتلخص وفق خطتها التنفيذية في 4 محاور رئيسية في حج هذا العام، والذي اعتمدت فيه المملكة خطة استثنائية في ظل جائحة كورونا ، للمحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن من الفيروس.

مرافقة الحجيج

أوضح الخامري أنه يندرج تحت الجانب التوعوي والإرشادي بالحج عدة مهام تتمثل في تكليف عدد من الدعاة لمرافقة الحجاج طوال الحج، بالتنسيق مع وزارة الحج وتكليف إمام ومؤذن لمسجد نمرة لصلاة الفجر، وتكليف إمام ومؤذن لصلاتي المغرب والعشاء بمسجد المشعر الحرام بمزدلفة، وتكليف مؤذن لرفع الأذان بمنى، وتركيب 6 شاشات بمسجد نمرة بعرفات و5 شاشات بمسجد المشعر الحرام بمزدلفة، لبث المحتوى التوعوي والإرشادي بعدد من اللغات العالمية، وتشغيل خدمة الرد الآلي عبر الرقم المجاني (8002451000) بعشر لغات عالمية، وبثه ضمن محتوى المادة الإعلامية داخل المساجد.

لغات عالمية

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أشار الخامري إلى أن الجانب التوعوي والإرشادي يشتمل كذلك على تركيب الشاشات التفاعلية واللوحات الثابتة المزودة بالرموز الشريطية (باركود) لتحميل مصحف المدينة النبوي على الأجهزة الذكية وغيرها من الكتب العلمية من إصدارات الوزارة العلمية والتوعوية وبلغات عالمية، وإطلاق ثلاث برامج توعوية بالتعاون مع وزارة الإعلام هي «الركن الخامس ومناسك وحديث الحج» تتضمن 100 حلقة بمشاركة علماء ودعاة للحديث عن المناسك وكل ما يهم المسلم خلال موسم الحج، وإطلاق البرنامج الدعوي «حج بسلام وأمان» عبر قناة الوزارة باليوتويوب، بمشاركة علماء ودعاة للتوعية الإسلامية بالحج، بدءاً من اليوم السادس من ذي الحجة إلى نهاية الحج بواقع محاضرتين يومياً لتوضيح أحكام الحج والعمرة ومقاصد الشريعة وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة علماء ودعاة عبر البث المباشر.

فرش وتعقيم

أشار مدير عام الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، إلى أن الصيانة والتشغيل لمرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة تتمثل في مباشرة اللجان أعمالها في مسجدي نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة، لمتابعة الأعمال في المواقع من صيانة ونظافة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجدين وفق البروتوكولات المعتمدة، وفرش المساجد وتجهيزها وتعقيمها بشكل مستمر منذ بداية شهر ذي الحجة وعبر إحدى الشركات المتخصصة وبتقنية الأوزون، وتهيئة وتشغيل أنظمة التكييف وتنقية الهواء لمسجد عرفة ضمن المشروع الذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ العام الماضي، ضمن أكبر مشروع لمعالجة وتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجد نمرة، بقوة ضخ (1000000) مكعب لتنقية الهواء داخل المسجد في الدقيقة، وعمل اختبارات للتأكد من جاهزية المولدات الاحتياطية للكهرباء في مسجدي نمرة والمشعر الحرام، بالتنسيق مع الجهات المختصة المشاركة في الحج (الدفاع المدني وشركة الكهرباء).