تنسيق دفاعي متقدم بين المملكة وأمريكا

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في الرياض برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي. وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في الجانب الدفاعي والعسكري، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليين. كما جرى التأكيد على توافق البلدين في التصدي لأشكال الإرهاب كافة والتهديد لأمن المنطقة من خلال التنسيق الدفاعي المتقدم بين البلدين الصديقين.



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