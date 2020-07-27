السعودية اليوم /"الترفيه" توقع مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي لدعم الشركات العاملة في القطاع



الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

بتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وقعت الهيئة اليوم مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي، وذلك ضمن حزمة الخدمات التمويلية التي أطلقتها الهيئة لمساعدة الشركات العاملة في القطاع الترفيهي على النمو والاستدامة والتوسع، خصوصاً بعد تضرر بعضها جراء جائحة

وتهدف مذكرة التفاهم مع البنك، إلى تقديم خدمات تمويلية للشركات عبر عدد من المنتجات، وهي: تمويل الرواتب، وتمويل نقاط البيع، إذ صمم المنتج خصيصاً ليتناسب مع احتياجات المنشآت، ويعطي تدفق رأس المال الخاص بالمنتج فرصة لنمو المشاريع وانتهاز فرص العمل المفاجئة. وتمويل أسطول السيارات، إذ يتيح هذا المنتج للمنشأة تمويل أسطول سياراتها التي تحتاجها لأعمالها بسرعة وفعالية وبمعدلات ربح تنافسية وخدمات لما بعد التعاقد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من توقيع الهيئة العامة للترفيه مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة، تهدف لتقديم حلول تمويلية تتعلق بمنح القروض للشركات العاملة في قطاع الترفيه، من أجل استمراريتها ونموها واستدامة مشاريعها.

// انتهى //

22:52ت م

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الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسبتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وقعت الهيئة اليوم مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي، وذلك ضمن حزمة الخدمات التمويلية التي أطلقتها الهيئة لمساعدة الشركات العاملة في القطاع الترفيهي على النمو والاستدامة والتوسع، خصوصاً بعد تضرر بعضها جراء جائحة كورونا ، التي أثرت اقتصادياً في جميع دول العالم.وتهدف مذكرة التفاهم مع البنك، إلى تقديم خدمات تمويلية للشركات عبر عدد من المنتجات، وهي: تمويل الرواتب، وتمويل نقاط البيع، إذ صمم المنتج خصيصاً ليتناسب مع احتياجات المنشآت، ويعطي تدفق رأس المال الخاص بالمنتج فرصة لنمو المشاريع وانتهاز فرص العمل المفاجئة. وتمويل أسطول السيارات، إذ يتيح هذا المنتج للمنشأة تمويل أسطول سياراتها التي تحتاجها لأعمالها بسرعة وفعالية وبمعدلات ربح تنافسية وخدمات لما بعد التعاقد.وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من توقيع الهيئة العامة للترفيه مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة، تهدف لتقديم حلول تمويلية تتعلق بمنح القروض للشركات العاملة في قطاع الترفيه، من أجل استمراريتها ونموها واستدامة مشاريعها.// انتهى //22:52ت م0261

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