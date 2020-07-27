السعودية اليوم / وزير الصحة المغربي يؤكد أن الإصابات بفيروس كورونا وصلت في بلاده إلى مستويات قياسية



الرباط 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أكد وزير الصحة المغربي خالد ايت الطالب أن الإصابات بفيروس

وقال خلال ندوة صحفية عقدها في الرباط اليوم :إنه سُجّل خلال الأسبوع الأخير إصابات أكثر مما سُجّل خلال أربعة أشهر من الحجر الصحي، مضيفاً أنه ليس أمام الحكومة سوى القيام بالإجراءات الاستباقية السريعة خشية من تسارع انتشار الفيروس.

وبرّر المسؤول المغربي القرار الذي تم اُتخِذَ أمس، والقاضي بمنع التنقل من وإلى ثماني مدن بأنه كان ضرورياً بحكم الارتفاع الكثيف في حالات الإصابة والوفاة، وازدياد عدد الحالات الحرجة.

// انتهى //

22:43ت م

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الرباط 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأكد وزير الصحة المغربي خالد ايت الطالب أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدن بلاده وصلت إلى مستويات قياسية بسبب التراخي وعدم التقيد بالإجراءات الصحية، ومن الضروري السرعة في اتخاد إجراءات وقائية لتفادي الوصول إلى انتكاسة.وقال خلال ندوة صحفية عقدها في الرباط اليوم :إنه سُجّل خلال الأسبوع الأخير إصابات أكثر مما سُجّل خلال أربعة أشهر من الحجر الصحي، مضيفاً أنه ليس أمام الحكومة سوى القيام بالإجراءات الاستباقية السريعة خشية من تسارع انتشار الفيروس.وبرّر المسؤول المغربي القرار الذي تم اُتخِذَ أمس، والقاضي بمنع التنقل من وإلى ثماني مدن بأنه كان ضرورياً بحكم الارتفاع الكثيف في حالات الإصابة والوفاة، وازدياد عدد الحالات الحرجة.// انتهى //22:43ت م0258

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