السعودية اليوم / ليبيا تسجّل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



طرابلس 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

سجّل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 158 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المركز في بيان اليوم إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 2827 حالةً، فيما استقر عدد المتوفين بالفيروس عند 60 متوفى.

// انتهى //

22:41ت م

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طرابلس 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجّل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأشار المركز في بيان اليوم إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 2827 حالةً، فيما استقر عدد المتوفين بالفيروس عند 60 متوفى.// انتهى //22:41ت م0257

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