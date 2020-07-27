السعودية اليوم / أجواء ماطرة على منطقة جازان



جيزان 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليه 2020 م واس

سادت الأجواء الماطرة عموم محافظات ومراكز منطقة جازان، حيث شهدت المنطقة منذ الأمس وحتى مساء اليوم أجواء غائمة وأمطاراً متقطعة ومتفاوتة الغزارة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.