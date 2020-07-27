السعودية اليوم / المغرب تسجل 609 إصابات وثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 609 إصابات جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 16553 بعد تعافي 115 شخصاً، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 72.

// انتهى //

22:41ت م

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الرباط 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبغ إجمالي عدد المصابين 20887 مصاباً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 316 بعد الإعلان عن ثلاث وفيات جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 16553 بعد تعافي 115 شخصاً، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 72.// انتهى //22:41ت م0254

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