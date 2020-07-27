حج / الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفّذ جولات ميدانية لتوعية رجال الأمن خلال موسم الحج



منى 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

نفّذت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في مكة المكرمة ضمن مهامها الصحية في حج هذا العام 1441هـ اليوم، جولات ميدانية على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية لها.

وتأتي تلك الجولات لتوعية رجال الأمن القائمين على خدمة ضيوف الرحمن وتقديم النصائح الإرشادية لهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة كالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، والحرص على غسل اليدين باستمرار، مع الإكثار من شرب السوائل "الماء بشكل خاص"و تقديم حقائب طبية تحتوي على مستلزمات شخصية لكل رجل أمن لاستخدامها في الوقاية والحفاظ على سلامته .

// انتهى //

22:13ت م

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