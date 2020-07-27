

الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 1441/ 1442هـ بدءاً من الأحد 19/ 12/ 1441 هـ ولمدة شهر في كليات دراسات : إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، واللغوية ( الإنجليزية).

وقال مدير الجامعة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني: إن الدراسة ستكون في فروع : الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل، مبينًا أن الجامعة تمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على جودة التعليم المقدمة للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك بفضل نظامها الدراسي التعليم المدمج الذي يتواءم مع المرحلة الحالية في ظل جائحة

// انتهى //

22:13ت م

0245



الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأعلنت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 1441/ 1442هـ بدءاً من الأحد 19/ 12/ 1441 هـ ولمدة شهر في كليات دراسات : إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، واللغوية ( الإنجليزية).وقال مدير الجامعة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني: إن الدراسة ستكون في فروع : الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل، مبينًا أن الجامعة تمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على جودة التعليم المقدمة للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك بفضل نظامها الدراسي التعليم المدمج الذي يتواءم مع المرحلة الحالية في ظل جائحة كورونا ما أسهم في استمرار التعليم بجودة أكاديمية عالية وبرسوم رمزية وذلك بفضل أنظمتها الإلكترونية المُهيّأة .// انتهى //22:13ت م0245

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.