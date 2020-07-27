السعودية اليوم / بلدية الدلم توزع 5 الآف حقيبة أضحية للأهالي



الدلم 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

تعتزم بلدية محافظة الدلم ضمن خطتها الوقائية وإجراءاتها الاحترازية للوقاية والحد من انتشار

وتحثّ البلدية الجميع على ضرورة التعاون بوضع مخلفات الأضحية بكيس محكم الربط في سلة النفايات للمحافظة على صحة البيئة.

// انتهى //

22:12ت م

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الدلم 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واستعتزم بلدية محافظة الدلم ضمن خطتها الوقائية وإجراءاتها الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد توزيع خمسة آلاف حقيبة للأضحية مزودة بمنشورات توعوية وأدوات وقائية للحفاظ على البيئة وعلى صحة الإنسان ابتداءً من الأربعاء القادم في عدد من المواقع بالمحافظة.وتحثّ البلدية الجميع على ضرورة التعاون بوضع مخلفات الأضحية بكيس محكم الربط في سلة النفايات للمحافظة على صحة البيئة.// انتهى //22:12ت م0244

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