السعودية اليوم / سمو أمين الرياض يتفقّد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى



الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض مساء اليوم، غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى، التي تعتمد على البث المباشر من مواقع خدمات الأضاحي والذبائح، ومراقبة الأسواق المركزية للماشية، ومواقع البيع المؤقتة، والمسالخ الأهلية والمتنقلة، ومتابعة إجراءت فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها.

وتعمل غرفة العمليات على التدخل السريع في الحالات الضرورية التي تظهرها كاميرات البث المباشر، عبر السماح لفريق المتابعة بالغرفة برصد الملحوظات والمخالفات في المسالخ والمطابخ ونقاط البيع، وتوجيه الفرق الميدانية إلى أماكنها ومعالجتها.

كما تتضمن الغرفة وحدة للجودة وقياس الأداء تقوم بتحليل البيانات التي ترصد يوميًا عبر البرنامج لقياس كفاءة الخدمات المقدمة من المشغلين.

واطلع سموه على الاستعدادات الجارية في مسالخ العاصمة قبل استقبالها الأضاحي، وجاهزيتها لتقديم خدمات الذبائح للسكان على الوجه الأكمل، والتحقق من توفر الإجراءات الاحترازية كافة للحد من انتشار

// انتهى //

22:06ت م

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الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واستفقد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض مساء اليوم، غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى، التي تعتمد على البث المباشر من مواقع خدمات الأضاحي والذبائح، ومراقبة الأسواق المركزية للماشية، ومواقع البيع المؤقتة، والمسالخ الأهلية والمتنقلة، ومتابعة إجراءت فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها.وتعمل غرفة العمليات على التدخل السريع في الحالات الضرورية التي تظهرها كاميرات البث المباشر، عبر السماح لفريق المتابعة بالغرفة برصد الملحوظات والمخالفات في المسالخ والمطابخ ونقاط البيع، وتوجيه الفرق الميدانية إلى أماكنها ومعالجتها.كما تتضمن الغرفة وحدة للجودة وقياس الأداء تقوم بتحليل البيانات التي ترصد يوميًا عبر البرنامج لقياس كفاءة الخدمات المقدمة من المشغلين.واطلع سموه على الاستعدادات الجارية في مسالخ العاصمة قبل استقبالها الأضاحي، وجاهزيتها لتقديم خدمات الذبائح للسكان على الوجه الأكمل، والتحقق من توفر الإجراءات الاحترازية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبما يتماشى مع حجم الإقبال السكاني المتوقع خلال أيام العيد.// انتهى //22:06ت م0242

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